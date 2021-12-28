Бойовик у російській формі намагався наодинці "штурмувати" українські позиції: подробиці

Біля наглядового пункту одного з українських підрозділів стався інцидент.

Попри очікування того, що в передноворічний період ситуація на Донбасі стане більш контрольованою, продовжуються обстріли і, зокрема, з тяжкими травмами. Двох українських військових було поранено та вони перебувають у шпиталі. Окрім застосування забороненої Мінськими угодами зброї, фіксують і незвичайні інциденти. Так, до українських військових прийшов бойовик "ЛНР" з окупованої частини Луганської області. Найманець прийняв наркотичні засоби та пішов через лінію розмежування на позиції захисників України. Його затримали.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Інцидент стався ще 27 грудня. Сорокарічний чоловік у російській формі був під сильним впливом наркотиків. Він рухався до українських позицій, його зупинили, а потім передали співробітникам СБУ.

При собі порушник мав документи окупаційної влади — паспорт псевдоутворення "ЛНР". Як вдалося встановити, попередньо, чоловік був найманцем. Він служив за контрактом у одному з підрозділів бойовиків. Його особа уже була відома українським правоохоронцям — він ще до окупації, з 2006 до 2012 року провів за ґратами через вирок у навмисному вбивстві.

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Раніше "Телеграф" писав, що на Донбасі знову загострення. У неділю бойовики застосовували безпілотники, а в понеділок — обстрілювали позиції з кулеметів та іншої зброї. За два дні поранення отримали два українські воїни.