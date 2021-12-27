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На Донбасі чергове загострення: окупанти поранили ще одного українця

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Постраждалий перебуває у досить важкому стані Новина оновлена 27 грудня 2021, 08:04
Постраждалий перебуває у досить важкому стані

Бойовики відкривали вогонь із кулеметів великого калібру

Понеділок, 27 грудня, на фронті розпочався не найкращим чином — після опівночі внаслідок ворожого обстрілу важкі каліцтва отримав один український військовослужбовець. Нинішнє загострення відбувається на тлі тривожних повідомлень про ймовірне накопичення російських військ поряд з українськими кордонами.

Подробиці інциденту розповіли у штабі ООС.

Відомо, що вогонь російські окупанти вели на Донеччині неподалік Нью-Йорка (раніше смт Новгородське). Для обстрілів позицій ЗСУ використовувалися великокаліберні кулемети та інша стрілецька зброя.

Нью-Йорк на карті України
Нью-Йорк на карті України

Український захисник, поранений під час раптової атаки, отримав тяжкі поранення. Наразі він перебуває у лікарні, за його життя відчайдушно борються медики.

Повідомляється, що для припинення ворожого обстрілу ЗСУ довелося відкрити вогонь у відповідь.

Усього за неділю біля лінії розмежування офіційно зафіксовано п’ять випадків порушення режиму тиші. До речі, сьогоднішній поранений — уже другий за останню добу.

Як раніше писав "Телеграф", 26 грудня на фронті український військовослужбовець також отримав важкі каліцтва в результаті випробування противником безпілотного апарату, яким було скинуто вибуховий пристрій.

Теги:
#Нью Йорк #Війна #Донбас #Поранений #ОРДЛО #ЗСУ #ООС
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