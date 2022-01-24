Киевлянка держит в своей квартире сотни летучих мышей (фото)

Если зверушки окажутся на улице в морозы, то они, скорее всего, погибнут.

Жительница Киева приютила на зиму около 200 летучих мышей, которых она держит у себя в доме.

Об этом говорится в материале Texty.

Татьяна Лашенко является руководительницей спасательной группы Kyiv Animal Rescue Group, которая специализируется на помощи животным. Она вместе с командой собирала летучих мышей в подъездах и шахтах лифтов, где зверушки пытались перезимовать.

Как известно эти животные зимой собираются в большие группы и впадают в спячку. При этом иногда они выбирают для этих целей далеко не самые подходящие для этого места.

Кроме того, многих людей пугает внешний вид этих животных, которых, к тому же, еще и окружает целый ряд нелепых суеверий.

Спасатели животных же заверяют, что летучие мыши безвредны и напоминают, что они внесены в "Красную книгу". К счастью, находятся люди, которые могут приютить зверушек до прибытия специалистов, вроде Лашенко, которые помогают рукокрылым пережить зиму.

В настоящее время женщина держит у себя в квартире около двух сотен летучих мышей, которые до весны будут оставаться в безопасности в ее холодильнике.

Летучие мыши будут находиться в квартире до весны

Как сообщалось ранее, закарпатский бизнесмен решил возродить популяцию оленей в Карпатах и для этого начал скупать животных в разных уголках мира. К настоящему времени он уже приобрел около сотни малышей, которые живут на оборудованном ним ранчо в Национальном парке Закарпатской области.