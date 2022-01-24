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Киянка тримає у своїй квартирі сотні кажанів (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Летючі миші
Летючі миші

Якщо звірятка опиняться на вулиці у морози, то вони, швидше за все, загинуть.

Жителька Києва дала притулок на зиму близько 200 кажанам, яких вона тримає у себе в будинку.

Про це йдеться у матеріалі Texty.

Тетяна Лашенко є керівницею рятувальної групи Kyiv Animal Rescue Group, яка спеціалізується на допомозі тварин. Вона разом із командою збирала кажанів у під’їздах та шахтах ліфтів, де звірятка намагалися перезимувати.

Як відомо, ці тварини взимку збираються у великі групи та впадають у сплячку. При цьому іноді вони вибирають для цих цілей далеко не найкращі для цього місця.

Крім того, багатьох людей лякає зовнішній вигляд цих тварин, яких ще й оточує цілий ряд безглуздих забобонів.

Рятувальники тварин запевняють, що кажани нешкідливі та нагадують, що вони внесені до "Червоної книги". На щастя, знаходяться люди, які можуть дати притулок звірятам до прибуття фахівців, на зразок Лашенко, які допомагають рукокрилим пережити зиму.

В цей час жінка тримає у себе у квартирі близько двох сотень кажанів, які до весни залишатимуться в безпеці у її холодильнику.

Кажани будуть перебувати в квартирі до весни
Кажани будуть перебувати в квартирі до весни

Як повідомлялося раніше, закарпатський бізнесмен вирішив відродити популяцію оленів у Карпатах і для цього почав скуповувати тварин у різних куточках світу. На цей час він уже придбав близько сотні малюків, які живуть на обладнаному ним ранчо у Національному парку Закарпатської області.

Теги:
#Київ #Тварини #Летючі миші
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