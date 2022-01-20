Український бізнесмен скуповує оленів зі всього світу, щоб оживити Карпати (відео)

Чоловік створив дивовижну екоферму, яка користується популярністю у туристів

У Закарпатській області фермер рятує тварин, які зіштовхнулися з жорстоким відношенням до себе. За п'ять років, завдяки численним "рятувальним операціям", бізнесмен створив цілий екопарк із дикими тваринами.

Як повідомляють у сюжеті ТСН, підприємець Юрій Тюх вже встиг придбати 100 оленят з різних куточків світу. Головною метою чоловіка є відродження поголів'я цих тварин у лісах карпатських гір. Зараз тваринами опікуються у Національному парку в Закарпатській області. Коли олені досягнуть трирічного віку, усіх випустять на волю в дику природу.

Оленята були привезені до України з різних куточків світу. Закарпатський фермер придбав тварин у Новій Зеландії, Австрії, Англії та в Угорщині. Обирав завжди найкращих, які пройшли спеціальну селекцію.

Суму, яку довелося витратити на придбання парнокопитних, бізнесмен не розголошує, вважає це зайвим.

Зараз малеча живе на спеціальному ранчо у Національному парку Закарпаття, який спеціально для них обладнав Юрій.

У Закапатті фермер скуповує оленів

Поруч із ними у вольєрах тут проживають леви, тигри та вовки. Цей екопарк, який користується неабиякою популярністю серед туристів, бізнесмен створив ще п'ять років тому виключно із тварин, яких викупив у зоопарків та браконьєрів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Польщі самець оленя напав на мисливця-блогера та вибив йому око. Інцидент із травмуванням чоловіка потрапив на відео.