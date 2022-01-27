В Киеве мать пыталась совершить самоубийство с ребенком на руках: подробности и видео
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Назначен ряд экспертиз, которые установят, может ли мать ответить за содеянное в суде
На одной из улиц столицы мать малолетнего ребенка пыталась совершить самоубийство, выпрыгнув из окна многоэтажки вместе со своим 3-летним сыном. К счастью, полицейские, заручившиеся поддержкой спасателей Службы ГСЧС, успели вовремя и задержали женщину от дальнейшего невосполнимого шага.
Об этом в четверг, 27 января, сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в области.
Согласно имеющимся данным, информация о возможной попытке жительницы столицы покончить с жизнью поступила на спецлинию правоохранителей от матери женщины. По ее словам, ее дочь закрылась в квартире с малолетним внуком, предварительно сообщив о своих намерениях.
По указанному адресу оперативно выехали представители всех профильных служб, которые по прибытию установили, что подозреваемая находится в квартире на 12 этаже. Пока спасатели делали все возможное, чтобы попасть внутрь, с киевлянкой по телефону общался временный исполняющий обязанности начальника Дарницкого управления полиции Александр Савчук.
Когда же работники ГСЧС сломали дверь в квартиру, они быстро забежали на балкон и выхватили из рук матери маленького мальчика. Саму же женщину затащили в комнату, чем предотвратили ее попытку совершить прыжок.
Сейчас 32-летняя уроженка Кропивницкого задержана. Ее напуганного сына передали на опеку бабушке. К счастью, жизни мальчика уже ничего не угрожает. Теперь дальнейшую судьбу ребенка будут решать соцслужбы.
Что касается матери, то сейчас она направлена на экспертизы, которые установят, находится ли женщина в здравом уме и может ли ответить за совершенное перед судом.
Ранее "Телеграф" сообщал, как ученик одного из одесских лицеев совершил самоубийство. Парня нашли повешенным в туалете учебного заведения. По предварительным сведениям, перед смертью подростку угрожал бывший работодатель, намекая на какие-то долги.
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