В Киеве мать пыталась совершить самоубийство с ребенком на руках: подробности и видео

Назначен ряд экспертиз, которые установят, может ли мать ответить за содеянное в суде

На одной из улиц столицы мать малолетнего ребенка пыталась совершить самоубийство, выпрыгнув из окна многоэтажки вместе со своим 3-летним сыном. К счастью, полицейские, заручившиеся поддержкой спасателей Службы ГСЧС, успели вовремя и задержали женщину от дальнейшего невосполнимого шага.

Об этом в четверг, 27 января, сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

Согласно имеющимся данным, информация о возможной попытке жительницы столицы покончить с жизнью поступила на спецлинию правоохранителей от матери женщины. По ее словам, ее дочь закрылась в квартире с малолетним внуком, предварительно сообщив о своих намерениях.

По указанному адресу оперативно выехали представители всех профильных служб, которые по прибытию установили, что подозреваемая находится в квартире на 12 этаже. Пока спасатели делали все возможное, чтобы попасть внутрь, с киевлянкой по телефону общался временный исполняющий обязанности начальника Дарницкого управления полиции Александр Савчук.

Когда же работники ГСЧС сломали дверь в квартиру, они быстро забежали на балкон и выхватили из рук матери маленького мальчика. Саму же женщину затащили в комнату, чем предотвратили ее попытку совершить прыжок.

Балкон в квартире, где проживала женщина

Видео задержания женщины, пытавшейся совершить самоубийство

Сейчас 32-летняя уроженка Кропивницкого задержана. Ее напуганного сына передали на опеку бабушке. К счастью, жизни мальчика уже ничего не угрожает. Теперь дальнейшую судьбу ребенка будут решать соцслужбы.

Сейчас жизни трехлетнего мальчика ничего не угрожает

Что касается матери, то сейчас она направлена на экспертизы, которые установят, находится ли женщина в здравом уме и может ли ответить за совершенное перед судом.

32-летняя уроженка Кропивницкого, пытавшаяся совершить самоубийство

Ранее "Телеграф" сообщал, как ученик одного из одесских лицеев совершил самоубийство. Парня нашли повешенным в туалете учебного заведения. По предварительным сведениям, перед смертью подростку угрожал бывший работодатель, намекая на какие-то долги.