Восстановлению не подлежит: поезд протаранил маршрутку под Киевом (эксклюзивные фото)

Известно об одном пострадавшем

В ночь с 30 на 31 января в Буче около Киева на железнодорожном переезде произошла авария при участии поезда и автобуса марки "Богдан". Инцидент случился ближе к полуночи.

Эксклюзивными подробностями поделился корреспондент "Телеграфа".

Известно, что дорожное ЧП зафиксировали на переезде, расположенном недалеко от улицы Вокзальной.

Место аварии на карте

Предварительно сообщается, что водитель автобуса закончил работу и ехал отдыхать. В результате столкновения с маневровым составом транспортное средство отбросило к ограждению.

Автобус был значительно поврежден

Сила столкновения была столь большой, что некоторые из оконных стекол автобуса вылетели целиком. Машина получила и другие значительные повреждения, а потому вряд ли подлежит восстановлению.

Стекла оказались рядом с автобусом

Водитель автобуса госпитализирован. О его состоянии информация пока отсутствует, как и не названа причина происшествия. Не сообщается и о других пострадавших. Правоохранители начали расследование по факту столкновения.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Напомним, ранее мы рассказывали подробности смертельной аварии, произошедшей накануне на Окружной дороге в Киеве. Известно, что из-за столкновения двух легковых автомобилей погибла женщина.