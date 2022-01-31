Укр

Восстановлению не подлежит: поезд протаранил маршрутку под Киевом (эксклюзивные фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Из-за столкновения в автомобиле вылетели некоторые стекла Новость обновлена 31 января 2022, 07:55
Из-за столкновения в автомобиле вылетели некоторые стекла

Известно об одном пострадавшем

В ночь с 30 на 31 января в Буче около Киева на железнодорожном переезде произошла авария при участии поезда и автобуса марки "Богдан". Инцидент случился ближе к полуночи.

Эксклюзивными подробностями поделился корреспондент "Телеграфа".

Известно, что дорожное ЧП зафиксировали на переезде, расположенном недалеко от улицы Вокзальной.

Место аварии на карте
Место аварии на карте

Предварительно сообщается, что водитель автобуса закончил работу и ехал отдыхать. В результате столкновения с маневровым составом транспортное средство отбросило к ограждению.

Автобус был значительно поврежден
Автобус был значительно поврежден

Сила столкновения была столь большой, что некоторые из оконных стекол автобуса вылетели целиком. Машина получила и другие значительные повреждения, а потому вряд ли подлежит восстановлению.

Стекла оказались рядом с автобусом
Стекла оказались рядом с автобусом

Водитель автобуса госпитализирован. О его состоянии информация пока отсутствует, как и не названа причина происшествия. Не сообщается и о других пострадавших. Правоохранители начали расследование по факту столкновения.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Напомним, ранее мы рассказывали подробности смертельной аварии, произошедшей накануне на Окружной дороге в Киеве. Известно, что из-за столкновения двух легковых автомобилей погибла женщина.

Теги:
#Киев #ДТП #Киевская область #Авария #Поезд #Автобус #Буча #Пострадавший
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