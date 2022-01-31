Відновленню не підлягає: потяг протаранив маршрутку під Києвом (ексклюзивні фото)

Відомо про одного потерпілого

У ніч із 30 на 31 січня у Бучі біля Києва на залізничному переїзді сталася аварія за участю поїзда та автобуса марки "Богдан". Інцидент трапився ближче до півночі.

Ексклюзивними подробицями поділився кореспондент "Телеграфу".

Відомо, що дорожню НП зафіксували на переїзді, розташованому неподалік вулиці Вокзальної.

Місце аварії на карті

Попередньо повідомляється, що водій автобуса закінчив роботу та їхав відпочивати. Внаслідок зіткнення з маневровим складом транспортний засіб відкинуло до огорожі.

Автобус був значно пошкоджений

Сила зіткнення була настільки великою, що деякі із шибок автобуса повністю вилетіли. Машина отримала й інші значні пошкодження, тому навряд підлягає відновленню.

Скло опинилося поряд з автобусом

Водія автобуса госпіталізовано. Про його стан інформація поки що відсутня, як і не названа причина події. Не повідомляється і про інших постраждалих. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом зіткнення.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Нагадаємо, раніше ми розповідали подробиці смертельної аварії, що сталася напередодні на Окружній дорозі у Києві. Відомо, що внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинула жінка.