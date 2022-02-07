В Киеве мужчина по-пьяни застрелил свою подругу: подробности (видео)

Пистолет принадлежал отцу подозреваемого

В Киеве на Оболони произошло убийство в одном из многоэтажных домов. Местный житель, пригласив домой свою сожительницу, направил на нее пистолет и выстрелил. От полученной травмы женщина скончалась на месте.

Детали инцидента раскрыли в Telegram-канале "Вартові Еспресо" 6 февраля.

Убийство произошло на улице Приречной. Подозреваемому в убийстве мужчине исполнилось 45 лет. Точный возраст его сожительницы пока не сообщается, утверждается, что ей могло быть от 35 до 40 лет.

Место преступления на карте

Сообщается, что пара состояла в отношениях около трех лет. Несмотря на любовь мужчины к оружию и попытках наставить его на других людей, попыток кого-то застрелить раньше он не совершал.

Пистолет, который стал орудием убийства, принадлежал покойному отцу подозреваемого. Отметим, что тот погиб более месяца назад. Прежде многие считали, что это оружие является травматическим, а не боевым.

Видео с места преступления

По словам соседей, мужчина часто злоупотреблял алкоголем. Судя по всему, в момент убийства он также мог быть нетрезв. К слову, женщина погибла на месте от единственного выстрела.

Полицейские столицы проводят необходимые следственные действия, чтобы выяснить причины случившегося.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о двойном убийстве, произошедшем в Киеве. По информации правоохранителей, супружеская пара предпринимателей была зарезана в своем автомобиле.