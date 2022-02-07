Укр

В Киеве мужчина по-пьяни застрелил свою подругу: подробности (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Единственный выстрел стал фатальным Новость обновлена 07 февраля 2022, 07:38
Единственный выстрел стал фатальным

Пистолет принадлежал отцу подозреваемого

В Киеве на Оболони произошло убийство в одном из многоэтажных домов. Местный житель, пригласив домой свою сожительницу, направил на нее пистолет и выстрелил. От полученной травмы женщина скончалась на месте.

Детали инцидента раскрыли в Telegram-канале "Вартові Еспресо" 6 февраля.

Убийство произошло на улице Приречной. Подозреваемому в убийстве мужчине исполнилось 45 лет. Точный возраст его сожительницы пока не сообщается, утверждается, что ей могло быть от 35 до 40 лет.

Место преступления на карте
Место преступления на карте

Сообщается, что пара состояла в отношениях около трех лет. Несмотря на любовь мужчины к оружию и попытках наставить его на других людей, попыток кого-то застрелить раньше он не совершал.

Пистолет, который стал орудием убийства, принадлежал покойному отцу подозреваемого. Отметим, что тот погиб более месяца назад. Прежде многие считали, что это оружие является травматическим, а не боевым.

Видео с места преступления

По словам соседей, мужчина часто злоупотреблял алкоголем. Судя по всему, в момент убийства он также мог быть нетрезв. К слову, женщина погибла на месте от единственного выстрела.

Полицейские столицы проводят необходимые следственные действия, чтобы выяснить причины случившегося.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о двойном убийстве, произошедшем в Киеве. По информации правоохранителей, супружеская пара предпринимателей была зарезана в своем автомобиле.

Теги:
#Киев #Убийство #Стрельба #Пистолет
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