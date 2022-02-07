У Києві чоловік напідпитку застрелив свою подругу: подробиці (відео)

Пістолет належав батькові підозрюваного

У Києві на Оболоні сталося вбивство в одному із багатоповерхових будинків. Місцевий житель, запросивши додому свою співмешканку, направив на неї пістолет та вистрілив. Від травми жінка померла на місці.

Деталі інциденту розкрили у Telegram-каналі "Вартові Еспресо" 6 лютого.

Вбивство сталося на вулиці Прирічній. Підозрюваному у вбивстві чоловікові виповнилося 45 років. Точний вік його співмешканки поки що не повідомляється, стверджується, що їй могло бути від 35 до 40 років.

Місце злочину на карті

Повідомляється, що пара була близько разом трьох років. Незважаючи на любов чоловіка до зброї та намагань наставити його на інших людей, спроб когось застрелити він раніше не робив.

Пістолет, який став знаряддям вбивства, належав покійному батькові підозрюваного. Зазначимо, що той помер понад місяць тому. Багато хто вважав, що його зброя є травматичною, а не бойовою.

Відео з місця злочину

За словами сусідів, чоловік часто зловживав алкоголем. Швидше за все, у момент вбивства він також міг бути нетверезий. До речі, жінка загинула дома від єдиного пострілу.

Поліцейські столиці проводять необхідні слідчі дії, щоб з’ясувати причини того, що сталося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про подвійне вбивство, яке сталося в Києві. За інформацією правоохоронців, подружжя підприємців було зарізано у своєму автомобілі.