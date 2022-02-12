Киевлянка устроила настоящий бордель в квартире: облава нагрянула "не вовремя" (видео)
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Стоимость предоставления "услуг" составляла от 2,5 тыс. грн в час
В Киеве правоохранители задержали 25-летнюю женщину, обоснованно подозреваемую в организации работы подпольного секс-бизнеса с предоставлением услуг за деньги.
Об этом сообщили в пресс-центре полиции Киевской области.
Согласно имеющимся данным, жительница столицы, заручившись помощью своей 28-летней знакомой, организовали "бизнес" по оказанию платных услуг сексуального характера. Старшая фигурантка в этой системе была администратором — принимала звонки, записывала клиентов и собирала деньги за визиты, каждый из которых стоил от 2500 гривен в час. Младшая же снимала девушкам квартиры и координировала выезды на вызовы.
Доходы от подпольного бизнеса женщины забирали наличными или получали на банковские карты.
Представителями правоохранительных органов было проведено несколько санкционированных обысков, в результате которых полицейские изъяли вещественные доказательства, подтверждающие причастность указанных лиц к совершению преступлений с сексуальным подтекстом.
Подозреваемую задержали в рамках статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Теперь, если вина будет доказана в судебном порядке, женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в областном центре Николаевской области правоохранителям удалось разоблачить владельцев борделя, замаскированного под стриптиз-клуб.
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