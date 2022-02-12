Укр

Киевлянка устроила настоящий бордель в квартире: облава нагрянула "не вовремя" (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
91
В столице копы "накрыли" еще одно место разврата Новость обновлена 12 февраля 2022, 15:29
В столице копы "накрыли" еще одно место разврата

Стоимость предоставления "услуг" составляла от 2,5 тыс. грн в час

В Киеве правоохранители задержали 25-летнюю женщину, обоснованно подозреваемую в организации работы подпольного секс-бизнеса с предоставлением услуг за деньги.

Об этом сообщили в пресс-центре полиции Киевской области.

Согласно имеющимся данным, жительница столицы, заручившись помощью своей 28-летней знакомой, организовали "бизнес" по оказанию платных услуг сексуального характера. Старшая фигурантка в этой системе была администратором — принимала звонки, записывала клиентов и собирала деньги за визиты, каждый из которых стоил от 2500 гривен в час. Младшая же снимала девушкам квартиры и координировала выезды на вызовы.

Доходы от подпольного бизнеса женщины забирали наличными или получали на банковские карты.

25-летняя жительница Киева организовала "бизнес" по предоставлению услуг сексуального характера.

Представителями правоохранительных органов было проведено несколько санкционированных обысков, в результате которых полицейские изъяли вещественные доказательства, подтверждающие причастность указанных лиц к совершению преступлений с сексуальным подтекстом.

Подозреваемую задержали в рамках статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Теперь, если вина будет доказана в судебном порядке, женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в областном центре Николаевской области правоохранителям удалось разоблачить владельцев борделя, замаскированного под стриптиз-клуб.

Теги:
#Полиция #Бордель #Сутенерство #Київ
В Киеве сотни людей вышли на Марш единства.
Киев
"Путин убийца", "Прочь из Крыма и Донбасса": в Киеве прошел Марш единства (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Киеве сотни людей вышли на Марш единства.
"Путин убийца", "Прочь из Крыма и Донбасса": в Киеве прошел Марш единства (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Солдаты РФ
Данилов, вводи санкции! Украинцев развеселила паника западных СМИ вокруг вторжения России
Дата публикации
Категория
Бывший главарь российских боевиков "ДНР" Игорь Гиркин
Война с Россией: экс-главарь "ДНР" оценил, за какое время ВСУ разгромят боевиков
Дата публикации
Категория
Роман Костенко был на передовой военных действий на Донбассе, а теперь входит в комитет Рады по нацбезопасности
В РФ знают, какое количество жертв способно посадить нас за стол переговоров, – нардеп Роман Костенко
Дата публикации
Категория
Лыжницы на Олимпиаде в Пекине
Сборную Украины сняли с эстафеты на Олимпиаде: что произошло