В Николаеве накрыли бордель с несовершеннолетними "работницами" (фото, видео)

Организатору бизнеса грозит до десяти лет за решеткой.

Правоохранители Николаева задержали владельцев борделя, замаскированного под стриптиз-клуб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В сообщении указано, что в заведении работали около 25 "танцовщиц", среди которых были и несовершеннолетние.

"Бизнес" организовала супружеская пара, которая также привлекла четверых женщин в возрасте от 23 до 31 года в качестве администраторов. В их обязанности входил контроль над барменами, официантами и проститутками. Кроме того, они и занимались подбором кадров для выполнения этой работы.

Девушки предоставляли свои "услуги" по цене от трех до восьми тысяч гривен за час, а за день могли обслужить до десяти клиентов. С этих денег сутенеры забирали около 50%, а остальное получали "сотрудницы".

Таким образом, суточная прибыль девушек составляла от 200 до 500 долларов США (5,3 — 13,4 тысячи гривен).

В рамках расследования, полицейские провели 11 обысков, в ходе которых была изъята компьютерная техника, банковские карты и наличные средства.

41-летняя организатор борделя была задержана, а остальные работники получили подозрение. Злоумышленнице грозит наказание по статье 303 (сутенерство), предусматривающей лишение свободы на срок до десяти лет.

Как сообщалось ранее, в Кривом Роге двое пьяных 15-летних подростков выманили на улицу сотрудницу сауны, избили ее и поочередно изнасиловали.