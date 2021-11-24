У Миколаєві накрили бордель із неповнолітніми "робітницями" (фото, відео)
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Організаторці бізнесу загрожує до десяти років за ґратами.
Правоохоронці Миколаєва затримали власників борделю, замаскованого під стриптиз-клуб.
Про це повідомляє пресслужба поліції області.
У повідомленні вказано, що у закладі працювало близько 25 "танцівниць", серед яких були й неповнолітні.
"Бізнес" організувала подружня пара, яка також залучила чотирьох жінок віком від 23 до 31 року як адміністраторів. До їхніх обов’язків входив контроль над барменами, офіціантами та повіями. Крім того, вони й займалися підбором кадрів для виконання цієї роботи.
Дівчата надавали свої послуги за ціною від трьох до восьми тисяч гривень за годину, а за день могли обслужити до десяти клієнтів. З цих грошей сутенери забирали близько 50%, а решту отримували "працівниці".
Таким чином, добовий прибуток дівчат становив від 200 до 500 доларів США (5,3 — 13,4 тисячі гривень).
У рамках розслідування, поліцейські провели 11 обшуків, у ході яких було вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки та готівку.
41-річну організаторку борделю було затримано, а решта працівників отримали підозру. Зловмисниці загрожує покарання за статтею 303 (сутенерство), яка передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.
Як повідомлялося раніше, у Кривому Розі двоє п’яних 15-річних підлітків виманили на вулицю співробітницю сауни, побили її та почергово зґвалтували.
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