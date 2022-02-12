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Киянка влаштувала справжній бордель у квартирі: облава нагрянула "не вчасно" (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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У столиці копи "накрили" ще одне місце розпусти Новина оновлена 12 лютого 2022, 15:29
У столиці копи "накрили" ще одне місце розпусти

Вартість надання "послуг" складала від 2,5 тисч грн за годину

У Києві правоохоронці затримали 25-річну жінку, яку обгрунтовано підозрюють в організації роботи підпільного секс-бізнесу з наданням послуг за гроші.

Про це повідомили у пресцентрі поліції Київської області.

Згідно з наявними даними, жителька столиці, заручившись допомогою своєї 28-річної знайомої, організували "бізнес" по наданню платних послуг сексуального характеру. Старша фігурантка в цій системі була адміністраторкою — приймала дзвінки, записувала клієнтів та збирала гроші за візити, кожен з яких коштував від 2500 гривень за годину. Молодша ж винаймала дівчатам квартири та координувала виїзди на виклики.

Доходи від підпільного бізнесу жінки забирали готівкою або отримували на банківські картки.

25-річна жителька Києва організувала "бізнес" з надання послуг сексуального характеру.

Представниками правоохоронних органів було проведено кілька санкціонованих обшуків, у результаті яких поліцейські вилучили речові докази, що підтверджують причетність вказаних осіб жінок до вчинення злочинів із сексуальним підтекстом.

Підозрювану затримали в рамках статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тепер, якщо провина буде доведена у судовому порядку, жінці може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від 4 до 7 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в обласному центрі Миколаївської області правоохоронцям вдалося викрити власників борделю, замаскованого під стриптиз-клуб.

Теги:
#Поліція #Бордель #Сутенерство #Київ
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