Укр

Пропала 6 лет назад: в Киеве в залитом бетоном ящике нашли тело загадочно исчезнувшей женщины (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Дом, где произошло убийство Новость обновлена 14 февраля 2022, 21:55
Дом, где произошло убийство

Полиция открыла дело по статье об умышленном убийстве.

В Киеве в течение шести лет искали пропавшую женщину, а нашли ее в ее же доме, в залитом бетоном ящике.

О деталях загадочного происшествия написал OBOZREVATEL.

Сообщается, что на момент исчезновения Оксане Сивак было 43 года.

В 2016 году сообщалось, что та якобы вышла из дома и исчезла. Однако поиски ни к чему не привели, а следов пропавшей так и не было обнаружено.

13 февраля ее 29-летняя дочь погибшей, находясь в ее квартире на улице Нежинской, решила провести ремонт и начала разбирать балкон. Внимание киевлянки привлек длинный залитый бетоном ящик, от которого шел характерный запах, после чего она обратилась к правоохранителям.

Прибывшие на место спасатели и полицейские подтвердили догадки заявительницы и достали из конструкции мумифицированное тело погибшей.

Пока причины смерти неизвестны, однако источник издания предположил, что речь идет все же об убийстве, поскольку тело было спрятано столь необычным образом. Впрочем, ответы на все вопросы даст судмедэкспертиза.

Соседи утверждают, что все это время квартира не была пустой, в ней жила мать погибшей и ее дочь со своими детьми. Больше о погибшей женщине они рассказать не смогли, поскольку та была весьма скрытной.

Пока неизвестно, кто ответственный за гибель женщины, однако полиция уже начала разыскивать мужчину, с которым та встречалась во время исчезновения. Известно, что он является выходцем из Донецкой области.

Как сообщалось ранее, под Одессой внедорожник сбил 18-летнюю девушку с грудным ребенком. Как оказалось водитель автомобиля был в нетрезвом состоянии. Пострадавших же госпитализировали с многочисленными травмами.

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#Киев #Убийство
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