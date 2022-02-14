Пропала 6 років тому: у Києві в залитій бетонній скрині знайшли тіло загадково зниклої жінки (фото)

Поліція порушила справу за статтею про умисне вбивство.

У Києві протягом шести років шукали зниклу жінку, а знайшли її в її ж будинку, у залитій бетонній скриньці.

Про деталі загадкової події написав OBOZREVATEL.

Повідомляється, що на момент зникнення Оксані Сівак було 43 роки.

У 2016 році повідомлялося, що та нібито вийшла з дому та зникла. Проте пошуки ні до чого не привели, а слідів зниклої так і не було виявлено.

13 лютого її 29-річна донька загиблої, перебуваючи у її квартирі на вулиці Ніжинській, вирішила провести ремонт та почала розбирати балкон. Увагу киянки привернула довга залита бетоном скриня, від якої йшов характерний запах, після чого вона звернулася до правоохоронців.

Рятувальники та поліцейські, які прибули на місце, підтвердили здогадки заявниці та дістали з конструкції муміфіковане тіло загиблої.

Поки причини смерті невідомі, проте джерело видання припустило, що йдеться все ж таки про вбивство, оскільки тіло було заховано таким незвичайним чином. Втім, відповіді на всі запитання дасть судмедекспертиза.

Сусіди стверджують, що весь цей час квартира не була порожньою, у ній жила мати загиблої та її донька зі своїми дітьми. Більше про загиблу жінку вони розповісти не змогли, оскільки та була дуже потайливою.

Поки невідомо, хто є відповідальним за загибель жінки, проте поліція вже почала розшукувати чоловіка, з яким та зустрічалася під час зникнення. Відомо, що він є вихідцем із Донецької області.

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