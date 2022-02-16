Труп на балконе не замечали 6 лет? В деле пропавшей Оксаны Сивак появились странности

Исчезновение женщины было загадочным, еще более странной оказалась ее находка

В понедельник, 14 февраля, в медиапространстве появилась информация о том, что в одной из квартир Соломенского района Киева было найдено мумифицированное тело женщины.

На одном из балконов дома хранился труп

В подробностях, которые были получены изданием OBOZREVATEL из неофициального источника, сообщалось, что останки принадлежат Оксане Сивак, проживавшей в этой квартире и при неизвестных обстоятельствах пропавшей 2 января 2016 года. На тот момент киевлянке было 43 года. Тогда же Соломенское управление полиции киевского главка объявило ее в розыск.

А в квартире Оксану не искали

Получается, что ни по горячим следам, ни в течение последующих шести лет отыскать женщину не смогли. В конце 2016-го ее признали без вести пропавшей.

История обнаружения останков еще более удивительная: 13 февраля уже текущего года 29-летняя дочь Оксаны Сивак взялась разбирать вещи на балконе, где планировалось провести ремонт. Там нашла залитый бетоном длинный ящик, от которого… шел характерный (видимо, трупный – Авт.) запах. Молодая женщина вызвала полицейских. Из ящика извлекли мумифицированные останки, вероятнее всего, находившейся в розыске Оксаны.

Загадочности ситуации придают следующие обстоятельства: все минувшие годы квартира была обитаемой! Здесь жила пожилая мама Оксаны, которая в свое время и получила это жилье от предприятия "Киевприбор". По словам соседей, владелица квартиры скончалась пару лет назад. А еще проживала с двумя детьми та самая дочь Оксаны, взявшаяся за преобразование балкона.

Загадку гибели киевлянки еще предстоит разгадать

И тут возникает ряд вопросов:

Насколько прилежно Оксану Сивак искали после того, как она пропала?

Неужели за минувшие 6 лет никто из членов семьи не выходил на балкон?

Разве в предыдущие годы не чувствовался запах разлагавшегося тела?

Как обитатели квартиры не видели странного длинного ящика на балконе?

С ними "Телеграф" обратился в Соломенский райотдел полиции. Однако ответы получили более чем скупые.

"Официальной информации по данному факту еще нет, потому что продолжается досудебное расследование, — сообщили в пресс-службе райотдела. — Следователи нам не дают информации согласно статье 222-й Уголовно-процессуального кодекса о неразглашении сведений. Можем подтвердить, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Соломенского районного отделения полиции и Главного управления полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115-й Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Тело, обнаруженное по данному адресу, направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы".

Подтверждения того, что найденное тело — та самая Оксана Сивак, находившаяся в розыске, у полиции пока нет, как и выводов о том, живой или мертвой она была, когда ее забетонировали. А сама судебно-медицинская экспертиза может длиться несколько месяцев. И лишь после того начнется поиск человека, лишившего ее жизни.

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