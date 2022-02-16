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Труп на балконе не замечали 6 лет? В деле пропавшей Оксаны Сивак появились странности

Автор
Ирина Левченко Ирина Левченко
Дата публикации
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Оксана Сивак жила в этом доме и там же была захоронена Новость обновлена 16 февраля 2022, 22:00
Оксана Сивак жила в этом доме и там же была захоронена

Исчезновение женщины было загадочным, еще более странной оказалась ее находка

В понедельник, 14 февраля, в медиапространстве появилась информация о том, что в одной из квартир Соломенского района Киева было найдено мумифицированное тело женщины.

На одном из балконов дома хранился труп
На одном из балконов дома хранился труп

В подробностях, которые были получены изданием OBOZREVATEL из неофициального источника, сообщалось, что останки принадлежат Оксане Сивак, проживавшей в этой квартире и при неизвестных обстоятельствах пропавшей 2 января 2016 года. На тот момент киевлянке было 43 года. Тогда же Соломенское управление полиции киевского главка объявило ее в розыск.

А в квартире Оксану не искали
А в квартире Оксану не искали

Получается, что ни по горячим следам, ни в течение последующих шести лет отыскать женщину не смогли. В конце 2016-го ее признали без вести пропавшей.

История обнаружения останков еще более удивительная: 13 февраля уже текущего года 29-летняя дочь Оксаны Сивак взялась разбирать вещи на балконе, где планировалось провести ремонт. Там нашла залитый бетоном длинный ящик, от которого… шел характерный (видимо, трупныйАвт.) запах. Молодая женщина вызвала полицейских. Из ящика извлекли мумифицированные останки, вероятнее всего, находившейся в розыске Оксаны.

Загадочности ситуации придают следующие обстоятельства: все минувшие годы квартира была обитаемой! Здесь жила пожилая мама Оксаны, которая в свое время и получила это жилье от предприятия "Киевприбор". По словам соседей, владелица квартиры скончалась пару лет назад. А еще проживала с двумя детьми та самая дочь Оксаны, взявшаяся за преобразование балкона.

Загадку гибели киевлянки еще предстоит разгадать
Загадку гибели киевлянки еще предстоит разгадать

И тут возникает ряд вопросов:

  • Насколько прилежно Оксану Сивак искали после того, как она пропала?
  • Неужели за минувшие 6 лет никто из членов семьи не выходил на балкон?
  • Разве в предыдущие годы не чувствовался запах разлагавшегося тела?
  • Как обитатели квартиры не видели странного длинного ящика на балконе?

С ними "Телеграф" обратился в Соломенский райотдел полиции. Однако ответы получили более чем скупые.

"Официальной информации по данному факту еще нет, потому что продолжается досудебное расследование, — сообщили в пресс-службе райотдела. — Следователи нам не дают информации согласно статье 222-й Уголовно-процессуального кодекса о неразглашении сведений. Можем подтвердить, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Соломенского районного отделения полиции и Главного управления полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115-й Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Тело, обнаруженное по данному адресу, направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы".

Подтверждения того, что найденное тело — та самая Оксана Сивак, находившаяся в розыске, у полиции пока нет, как и выводов о том, живой или мертвой она была, когда ее забетонировали. А сама судебно-медицинская экспертиза может длиться несколько месяцев. И лишь после того начнется поиск человека, лишившего ее жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Полтавской области фермер застрелил свою молодую супругу.

Теги:
#Киев #Полиция #Убийство #Останки #Розыск #Пропавшие без вести #Соломенский район Киева
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Оксана Сивак жила в этом доме и там же была захоронена
Труп на балконе не замечали 6 лет? В деле пропавшей Оксаны Сивак появились странности