Труп на балконі не помічали 6 років? У справі зниклої Оксани Сівак з’явилися дива

Зникнення жінки було загадковим, ще дивнішою виявилася її знахідка.

У понеділок, 14 лютого, у медіапросторі з’явилася інформація про те, що в одній із квартир Солом’янського району Києва було знайдено муміфіковане тіло жінки.

На одному з балконів будинку зберігався труп

У подробицях, отриманих виданням OBOZREVATEL з неофіційного джерела, повідомлялося, що останки належать Оксані Сівак, яка проживала в цій квартирі і за невідомих обставин зникла 2 січня 2016 року. На той момент киянці було 43 роки. Тоді ж Солом’янське управління поліції київського главку оголосило її у розшук.

А у квартирі Оксану не шукали

Виходить, що ні гарячими слідами, ні протягом наступних шести років відшукати жінку не змогли. Наприкінці 2016-го її визнали зниклою безвісти.

Історія виявлення останків ще дивовижніша: 13 лютого вже поточного року 29-річна донька Оксани Сівак взялася розбирати речі на балконі, де планувалося провести ремонт. Там знайшла залитий бетоном довгий ящик, від якого… йшов характерний (мабуть, трупний – Авт.) запах. Молода жінка викликала правоохоронців. З шухляди витягли муміфіковані останки, найімовірніше, Оксани, яка знаходилася в розшуку.

Загадковості ситуації надають наступні обставини: усі минулі роки квартира була заселена! Тут жила мама Оксани, яка свого часу й отримала це житло від підприємства "Київприлад". За словами сусідів, власниця квартири померла кілька років тому. А ще проживала з двома дітьми та сама донька Оксани, яка взялася за перетворення балкона.

Загадку загибелі киянки ще доведеться розгадати

І тут виникає низка питань:

Наскільки старанно шукали Оксану Сівак після того, як вона зникла?

Невже за минулі 6 років ніхто із членів сім’ї не виходив на балкон?

Хіба в попередні роки не відчувався запах тіла, що розкладалося?

Як мешканці квартири не бачили дивного довгого ящика на балконі?

З ними "Телеграф" звернувся до Солом’янського райвідділу поліції. Проте відповіді отримали більш ніж скупі.

"Офіційної інформації щодо цього факту ще немає, тому що триває досудове розслідування, — повідомили у пресслужбі райвідділу. — Слідчі нам не дають інформації згідно зі статтею 222 Кримінально-процесуального кодексу про нерозголошення відомостей. Можемо підтвердити, що на місце події виїжджала слідчо-оперативна група Солом’янського районного відділення поліції та Головного управління поліції. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).

Підтвердження того, що знайдене тіло — та сама Оксана Сівак, яка була в розшуку, поліція поки що не має, як і висновків про те, живою чи мертвою вона була, коли її забетонували. А сама судово-медична експертиза може тривати кілька місяців. І лише після того почнеться пошук людини, яка позбавила її життя.

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