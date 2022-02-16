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Намагалася втекти, але була вбита пострілом у голову: на Полтавщині фермер застрелив молоду дружину (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Чоловік, поховавши батька, взяв додому рушницю та вбив дружину Новина оновлена 16 лютого 2022, 12:57
Чоловік, поховавши батька, взяв додому рушницю та вбив дружину

Без матері та батька внаслідок сімейної драми залишився маленький хлопчик

У Миргородському районі Полтавської області сталася трагедія у родині фермера. 45-річний мешканець містечка Заводське (дивіться на карті нижче) Олег Білаш, щойно поховавши батька, застрелив свою молоду дружину, залишивши сиротою маленького хлопчика.

29-річну Євгенію було вбито в ніч на 9 лютого, проте подробиці її смерті стали відомі тільки зараз. Як повідомляє OBOZREVATEL, сусіди Олега Білаша та його громадянської дружини говорять про пару лише добре: мовляв, не сварилися, виховували спільного сина, були працьовитими, мали багато техніки для польових робіт. У глави сімейства нібито була лише одна вада — пристрасть до алкоголю. Мовляв, саме тому розпався перший шлюб Олега, від якого чоловік має дорослого сина.

У дворі Білаша багато техніки
У дворі Білаша багато техніки

З Женею Олег жив у цивільному шлюбі та вирощував маленьку дитину. ЗМІ, посилаючись на сусідів, пише, що ладило подружжя добре, проте нещодавно в сім’ї трапилося нещастя — у Білаша помер батько. Поховавши його, Олег навіщось забрав додому батьківську рушницю, з якої і було застрелено 29-річну жінку.

"Що там сталося в них тієї ночі, знають тепер тільки вони. Щойно пройшли поминки, Олег був п’яний. Може, ревнощі зіграли в ньому. Може, поганий характер. Але тіло дружини знайшли в коридорі. Він вистрілив їй прямо в голову”, – розповіла сусідка сім’ї.

Після вбивства дружини Олег сам зателефонував до поліції та зізнався у скоєному, після чого був заарештований. У поліції цю справу розслідують за статтею "Умисне вбивство", яка передбачає до 15 років ув’язнення.

Щодо маленького хлопчика, який втратив і матір, і батька, його забрала до себе тітка — сестра загиблої Євгенії.

Місто Заводське Полтавської області
Місто Заводське Полтавської області

Нагадаємо, у Дніпрі допомагають маленькій дівчинці, мати якої була застрелена пострілом у голову солдатом Артемієм Рябчуком під час масового вбивства на "Південмаші".

Теги:
#Вбивство #Полтавська область #Стрільба #Рушниця
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