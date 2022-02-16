Пыталась убежать, но была убита выстрелом в голову: в Полтавской области фермер застрелил молодую супругу (фото)

Без матери и отца в результате семейной драмы остался маленький мальчик

В Миргородском районе Полтавской области случилась трагедия в семье фермера. 45-летний житель городка Заводское (смотрите на карте ниже) Олег Билаш, только что похоронив отца, застрелил свою молодую супругу, оставив сиротой маленького мальчика.

29-летняя Евгения была убита в ночь на 9 февраля, однако подробности ее смерти стали известны только сейчас. Как сообщает OBOZREVATEL, соседи Олега Билаша и его гражданской жены говорят о паре лишь хорошее: дескать, не ссорились, воспитывали общего сына, были работящими, имели много техники для полевых работ. У главы семейства якобы был лишь один изъян — пристрастие к алкоголю. Дескать, именно поэтому распался первый брак Олега, от которого у мужчины есть взрослый сын.

Во дворе Билаша много техники

С Женей Олег жил в гражданском браке и растил маленького ребенка. СМИ, ссылаясь на соседей, пишет, что ладили супруги хорошо, однако недавно в семье случилось несчастье — у Билаша скончался отец. Похоронив его, Олег зачем-то забрал домой отцовское ружье, из которого и была застрелена 29-летняя женщина.

"Что там произошло у них в ту ночь, знают теперь только они. Только что прошли поминки, Олег был пьян. Может, ревность взыграла в нем. Может, дурной характер. Но тело жены нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать от него, не знаю. Но он выстрелил ей прямо в голову", – рассказала соседка семьи.

После убийства супруги Олег сам позвонил в полицию и сознался в содеянном, после чего был арестован. В полиции это дело расследуют по статье "Умышленное убийство", которая предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Что же касается маленького мальчика, который потерял и мать, и отца, его забрала к себе тетя — сестра погибшей Евгении.

Город Заводское Полтавской области

Напомним, в Днепре помогают маленькой девочке, мать которой была застрелена выстрелом в голову солдатом Артемием Рябчуком во время массового убийства на "Южмаше".