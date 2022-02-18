Бросил канистру в голову: нардеп напал на мужчину из-за отсутствия света в доме

Чиновник получил травмы головы и был отправлен в больницу.

В Киевской области народный депутат Сергей Шахов подрался с директором сервисной компании.

Об этом сообщил источник "Телеграфа".

Происшествие произошло около 11:40 на территории села Романков, что в Обуховском районе. Он утверждает, что нардеп пришел в офисное помещение сервисного предприятия, расположенного в коттеджном поселке ООО "Солнечное" и ООО "Долина".

После этого, говорит источник, Шахов устроил конфликт с директором указанного предприятия Андреем Осовским из-за отключения его дома от электричества, которое произошло из-за аварии.

Он отмечает, что Шахов швырнул в голову директору предприятия канистру с разжигателем, а после выхватил из рук Осовского телефон и тоже бросил его в голову пострадавшему.

Директор предприятий получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга и был доставлен в больницу.

На месте работали правоохранители, однако точной информации по поводу того, было ли открыто производство по данному происшествию пока не поступало.

Как сообщалось ранее, Шахов уже попадал в скандалы ранее. Так в ноябре 2021 года САП заподозрила его в сокрытии недвижимости почти на 60 миллионов гривен, сам же нардеп заявил, что она принадлежит его жене.