Укр

Бросил канистру в голову: нардеп напал на мужчину из-за отсутствия света в доме

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Сергей Шахов Новость обновлена 18 февраля 2022, 21:09
Сергей Шахов

Чиновник получил травмы головы и был отправлен в больницу.

В Киевской области народный депутат Сергей Шахов подрался с директором сервисной компании.

Об этом сообщил источник "Телеграфа".

Происшествие произошло около 11:40 на территории села Романков, что в Обуховском районе. Он утверждает, что нардеп пришел в офисное помещение сервисного предприятия, расположенного в коттеджном поселке ООО "Солнечное" и ООО "Долина".

После этого, говорит источник, Шахов устроил конфликт с директором указанного предприятия Андреем Осовским из-за отключения его дома от электричества, которое произошло из-за аварии.

Он отмечает, что Шахов швырнул в голову директору предприятия канистру с разжигателем, а после выхватил из рук Осовского телефон и тоже бросил его в голову пострадавшему.

Директор предприятий получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга и был доставлен в больницу.

На месте работали правоохранители, однако точной информации по поводу того, было ли открыто производство по данному происшествию пока не поступало.

Как сообщалось ранее, Шахов уже попадал в скандалы ранее. Так в ноябре 2021 года САП заподозрила его в сокрытии недвижимости почти на 60 миллионов гривен, сам же нардеп заявил, что она принадлежит его жене.

Теги:
#Киевская область #Драка #Сергей Шахов
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