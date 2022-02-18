Кинув каністру в голову: нардеп напав на чоловіка через відсутність світла в будинку

Чиновник отримав травми голови та був відправлений до лікарні.

На Київщині народний депутат Сергій Шахов побився з директором сервісної компанії.

Про це повідомило джерело "Телеграфа".

Подія сталася близько 11:40 на території села Романків, що в Обухівському районі. Він стверджує, що нардеп прийшов до офісного приміщення сервісного підприємства, розташованого в котеджному селищі ТОВ "Сонячне" та ТОВ "Долина".

Після цього, каже джерело, Шахов влаштував конфлікт із директором зазначеного підприємства Андрієм Осовським через відключення його будинку від електрики, яке сталося через аварію.

Він зазначає, що Шахов шпурнув у голову директору підприємства каністру з розпалювачем, а потім вихопив із рук Осовського телефон і теж кинув його в голову постраждалому.

Директор підприємств отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та струсу мозку, після чого був доставлений до лікарні.

На місці працювали правоохоронці, однак точної інформації щодо того, чи було відкрито провадження з цієї події, поки що не надходило.

Як повідомлялося раніше, Шахов уже потрапляв у скандали раніше. Так у листопаді 2021 року САП запідозрила його у приховуванні нерухомості майже на 60 мільйонів гривень, сам нардеп заявив, що вона належить його дружині.