Нардеп приховав у деклараціях майно на 60 млн грн: про кого мова

Загальну вартість майна оцінили у 60 мільйонів гривень.

Прокурори САП вручили підозру чинному народному депутату за недекларування нерухомості на суму близько 60 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба САП.

За її інформацією, народний обранець приховав інформацію про:

13 квартир у Києві;

8 місць для паркування;

2 будинки в елітному котеджі поблизу столиці загальною площею близько 2 тисяч квадратних метрів;

27 земельних ділянок у Київській області, загальною площею 115 га;

Крім того, він незадекларував інші "дрібниці" на кшталт дачі, нежитлові приміщення, два автомобілі, частки у низці суб’єктів господарювання та доходи від продажу нерухомості.

Якщо вина нардепа буде доведено, то за статтею про неправдиві дані в декларації (ч. 2 ст. 366-2) йому загрожуватиме покарання у вигляді штрафу у розмірі від чотирьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3,4 — 5, 7 млн гривень), або обмеження чи позбавлення волі на строк до двох років.

Видання Фокус і PavlovskyNews вже написали, що йдеться про нардепа від групи "Довіра" Сергія Шахова.

Як повідомлялося раніше, на Закарпатті суддя отримав хабар у розмірі 10 тисяч гривень, але зрозумів, що "клієнт" заніс йому надто багато і додумався повернути "здачу". Втім, у суді така "чесність" йому особливо не допомогла.