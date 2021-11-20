В Україні суддя повернув решту з отриманого хабара: подробиці

За отриману винагороду служитель Феміди вирушить у в’язницю на п’ять років

Остаточний вирок ухвалили у Вищому антикорупційному суді у справі судді-хабарника з Рахівського районного суду, що на Закарпатті. Служителя Феміди, який вирішив повернути решту з отриманих грошей, засудили до п’яти років.

Інформацію передає ресурс "Закарпаття онлайн".

Відомо, що засудженого звуть Іван Тулик. Він двічі був схоплений на хабарі — восени 2018 року та навесні 2019-го. За 10 тисяч гривень заповзятливий суддя був готовий завершити справу про стягнення боргів на користь заявника.

Одна із "угод" закінчилася вельми незвичайним способом. Хабар судді передали не в гривнях, а в доларах — у розмірі чотирьох сотень. Іван Тулик перерахував гроші за актуальним на той момент курсом і повернув "дарувальнику" здачу — 700 гривень.

Втім, подібна чесність не розчулила суд, і хабарник все ж таки відправся за ґрати. Спочатку у в’язниці він мав провести 6 років, при цьому йому 3 роки не можна обіймати посаду судді, а все його майно конфіскували на благо держави.

Однак після перегляду справи в апеляційній палаті ВАКС України термін судді-хабарника зменшився до 5 років. При цьому решта моментів вироку залишилася без змін.

А поки що на Закарпатті ловлять суддів за хабарі, одеські представники Феміди призначають підсудним незвичайні покарання. Як розповідав "Телеграф", невдаху злодійку з Одеси доведеться прочитати кілька творів із класики літератури — за "призначенням" від судді.