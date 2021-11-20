Одеський суд покарав злодія читанням творів Толстого та Франка: подробиці

Обвинувачений отримав рік умовно та зобов’язання читати класичну літературу

У Малиновському районному суді Одеси обвинуваченого знову "засудили" до читання книг. Цього разу у пошані Лев Толстой та Іван Франко.

Подробиці повідомили у прес-службі судової установи.

Як відомо, це вже не перший такий "креативний" вирок, винесений у цьому суді. Суддя Олександр Гарський завжди уважно знайомиться не лише зі складом злочину, а й передісторією самого підсудного. Якщо йому здається, що на наступні вчинки обвинуваченого могли вплинути якісь зовнішні обставини, це враховується суддею під час ухвалення рішення.

Цього разу на розгляд до Гарського потрапила справа 26-річного хлопця, чий "злодійський умисел" початково не задався. Вкравши у знайомого телефон та 50 гривень (загальна сума збитків ледь перевищила 900 гривень), він не встиг їх збути та був затриманий поліцейськими.

Незважаючи на те, що хлопцеві спочатку світило до трьох років позбавлення волі, представник Малиновського суду вирішив інакше. Олександр Гарський присудив обвинуваченому рік умовно, а також ознайомлення з твором "Дитинство. Отроцтво. Юність" Льва Толстого. Крім цього, хлопцеві доведеться вивчити напам’ять "Строфи" Івана Франка.

На таке рішення суддю спонукало важке дитинство підсудного, якого у віці шести років покинула мати, а батько не надто багато приділяв уваги. Також хлопець вже має свою дитину (народився в 2019 році), і на це суд також звернув увагу.

"Телеграф" розповідав, що раніше схожий вирок клопотали ще двоє злодюжок. Щоправда їм від Олександра Гарського дісталися твори Марка Твена, Джека Лондона і Тараса Шевченка.