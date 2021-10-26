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Вирок — читати книги: в Одесі двом крадіям суддя виніс незвичайне покарання

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Одеський суддя вирішив перевиховати засуджених за допомогою читання книг
Одеський суддя вирішив перевиховати засуджених за допомогою читання книг

Крім творів світових класиків, злочинцям запропонували ознайомитися і з поезією Тараса Шевченка

Незвичайний вердикт, винесений Малиновським судом Одеси, сколихнув український сегмент інтернету — двох засуджених за злодійство хлопців зобов’язали прочитати класичні твори літератури.

Відповідна постанова від 20 жовтня опублікована в єдиному держреєстрі судових рішень.

Повідомляється, що на лаву підсудних за крадіжку автомагнітол із машин, що знаходилися на штрафмайданчику, потрапили 23-річний та 19-річний жителі Одеської області. Обидва безробітні і не одружені, при цьому у молодшого вже є дитина.

Спочатку суддя Олександр Гарський визнав кожного із підозрюваних винним і збирався присудити їм по три роки позбавлення волі. Однак деякі аспекти справи змусили його пом’якшити вирок до року умовно.

Втім, це лише частина судового рішення. Друга — набагато цікавіша.

"Допитуючи обвинувачених в судовому засіданні, судом встановлено, що вони фактично за своїм розвитком ще неповнолітні діти, хоча і мають відповідний вік. [...] В цілому відносини власності для обох обвинувачених є деякою прогалиною в знаннях. І це не є дивним, оскільки вихованням обох обвинувачених займалися не в достатній мірі", — повідомляється в судових документах.

Саме тому одеський представник Феміди вирішив, що підсудним буде корисно не тільки відбути умовне покарання, регулярно з’являючись до правоохоронців, а й прочитати кілька класичних творів літератури.

Серед "покарання" — "Пригоди Тома Сойєра" Марка Твена та "Біле ікло" Джека Лондона. Також у список потрапила і поезія Тараса Шевченка.

Так виглядає судове рішення
Так виглядає судове рішення

"Мудрий суддя", "А що так можна було, чи що? А за вбивство читати Достоєвського "Злочин і покарання"?", "Нарешті нормальне покарання для малих дебілів", "Ременя б ще приписав", — реагують українці в соцмережах на подібне рішення суду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про судовий позов техаських школярів проти деяких правил в місцевих навчальних закладах. Що саме сталося, читайте в нашому матеріалі.

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#Одеса #Суд #Книга
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