Приговор — читать книги: в Одессе двум ворам судья вынес необычное наказание

Кроме произведения мировых классиков, преступникам предложили ознакомиться и с поэзией Тараса Шевченко

Необычный вердикт, вынесенный Малиновским судом Одессы, всколыхнул украинский сегмент интернета — двух осужденных за воровство парней обязали прочесть классические произведения литературы.

Соответствующее постановление от 20 октября опубликовано в едином госреестре судебных решений.

Сообщается, что на скамью подсудимых за кражу автомагнитол из машин, находящихся на штрафплощадке, попали 23-летний и 19-летний жители Одесской области. Оба безработные и не женатые, при этом у младшего уже имеется ребенок.

Изначально судья Александр Гарский признал каждого из подозреваемых виновным и собирался присудить им по три года лишения свободы. Однако некоторые аспекты дела заставили его смягчить приговор до года условно.

Впрочем, это лишь часть судебного решения. Вторая — гораздо интереснее.

"Допрашивая обвиняемых в судебном заседании, судом установлено, что они фактически по своему развитию еще несовершеннолетние дети, хотя и имеют соответствующий возраст. […] В целом отношения собственности для обоих обвиняемых являются некоторым пробелом в знаниях. И это не является странным, поскольку воспитанием обох обвиняемых занимались не в достаточной мере", — сообщается в судебных документах.

Именно поэтому одесский представитель Фемиды решил, что подсудимым будет полезно не только отбыть условное наказание, регулярно отмечаясь у правоохранителей, но и прочесть несколько классических произведений литературы.

Среди "наказания" — "Приключения Тома Сойера" Марка Твена и "Белый клык" Джека Лондона. Также в список попала и поэзия Тараса Шевченка.

Так выглядит судебное решение

"Мудрый судья", "А что так можно было, что ли? А за убийство читать Достоевского "Преступление и наказание"?", "Наконец-то нормальное наказание для малых дебилов", "Ремня бы еще приписал", — реагируют украинцы в соцсетях на подобное решение суда.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о судебном иске техасских школьников против некоторых правил в местных учебных заведениях. Что именно произошло, читайте в нашем материале.