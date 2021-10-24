Да будет суд: подростки ополчились на школьные правила о стрижке для мальчиков

Возраст истцов — от 7 лет.

В штате Техас в США семеро учащихся судятся со школьным округом "Магнолия" из-за того, что им запрещали носить длинные волосы. От их имени иск подал Американский союз гражданских свобод.

Об этом сообщает ВВС.

Согласно правилам дресс-кода этого округа у мальчиков не должно быть челки (над глазами), а волосы сзади не должны быть ниже воротника рубашки или ушей. Все семеро столкнулись с различными наказаниями из-за длины своих волос — от отстранения от уроков до запрета посещать внеклассные мероприятия.

Возраст истцов от 7 до 17 лет. Отдельно отмечается, что среди них — шестеро мальчиков и небинарная личность.

Округ в США на который подали в суд объединяет учащихся нескольких школ — всего приблизительно 13 тысяч школьников. Таких округов в Техасе, где мужские стрижки для школьников регламентированы — около 500. Округ "Магнолия" уже поддавался критике за политику в отношении стрижек для мальчиков, но пока они не были готовы менять ее.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине суд оштрафовал блогера на четверть миллиона — она утверждает, что дело еще не закончилось.