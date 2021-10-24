Укр

Да будет суд: подростки ополчились на школьные правила о стрижке для мальчиков

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
9
Мальчика стригут.
Мальчика стригут.

Возраст истцов — от 7 лет.

В штате Техас в США семеро учащихся судятся со школьным округом "Магнолия" из-за того, что им запрещали носить длинные волосы. От их имени иск подал Американский союз гражданских свобод. 

Об этом сообщает ВВС. 

Согласно правилам дресс-кода этого округа у мальчиков не должно быть челки (над глазами), а волосы сзади не должны быть ниже воротника рубашки или ушей. Все семеро столкнулись с различными наказаниями из-за длины своих волос — от отстранения от уроков до запрета посещать внеклассные мероприятия. 

Возраст истцов от 7 до 17 лет. Отдельно отмечается, что среди них — шестеро мальчиков и небинарная личность. 

Округ в США на который подали в суд объединяет учащихся нескольких школ — всего приблизительно 13 тысяч школьников. Таких округов в Техасе, где мужские стрижки для школьников регламентированы — около 500. Округ "Магнолия" уже поддавался критике за политику в отношении стрижек для мальчиков, но пока они не были готовы менять ее. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине суд оштрафовал блогера на четверть миллиона — она утверждает, что дело еще не закончилось

Теги:
#США #Суд #Техас #Прическа
Красная зона
Украина
"Красная зона" расширяется: какие области в нее войдут
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Красная зона
"Красная зона" расширяется: какие области в нее войдут
Дата публикации
Категория
Генерал Игорь Романенко
Перемирие на Донбассе в 2020-м работало лишь потому, что Путин хотел сделать из него Приднестровье-2, - генерал
Дата публикации
Категория
Свои должности потеряют целый ряд видных чиновников
Новые лица в Кабмине: кого из министров уволят уже в ближайшее время
Дата публикации
Категория
Президент ответил на петицию, связанной с иммунизацией против COVID-19
Зеленский ответил на споры о законности принудительной вакцинации
Дата публикации
Категория
Заморозки на грунте.
В Украину идет похолодание до -5°C: кому не повезет больше всего