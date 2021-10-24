Хай буде суд: підлітки ополчилися на шкільні правила про стрижку для хлопчиків

Вік позивачів — від 7 років.

У штаті Техас в США семеро учнів судяться зі шкільним округом "Магнолія" через те, що їм забороняли носити довге волосся. Від їхнього імені позов подав Американський союз громадянських свобод.

Про це повідомляє ВВС.

Згідно з правилами дрес-коду цього округу у хлопчиків не повинно бути чубчика (над очима), а волосся ззаду не повинне бути нижче коміра сорочки або вух. Всі семеро зіткнулися з різними покараннями через довжину свого волосся — від відсторонення від уроків до заборони відвідувати позакласні заходи.

Вік позивачів від 7 до 17 років. Окремо наголошується, що серед них — шестеро хлопчиків і небінарна особистість.

Округ в США, на який подали в суд, об’єднує учнів кількох шкіл — всього приблизно 13 тисяч школярів. Таких округів в Техасі, де чоловічі стрижки для школярів регламентовані — близько 500. Округ "Магнолія" вже піддавався критиці за політику щодо стрижок для хлопчиків, але поки вони не були готові міняти її.

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