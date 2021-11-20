Одесский суд наказал вора чтением произведений Толстого и Франко: подробности

Обвиняемый получил год условно и обязательство читать классическую литературу

В Малиновском районном суде Одессы обвиняемого снова "приговорили" к чтению книг. На этот раз в почете Лев Толстой и Иван Франко.

Подробности сообщили в пресс-службе судебного учреждения.

Как известно, это уже не первый подобный "креативный" приговор, вынесенный в этом суде. Судья Александр Гарский всегда внимательно знакомится не только с составом преступления, а и предысторией самого подсудимого. Если ему кажется, что на последующие поступки обвиняемого могли повлиять какие-то внешние обстоятельства, это учитывается судьей при принятии решения.

В этот раз на рассмотрение Гарского попалось дело 26-летнего парня, чей "воровской умысел" изначально не задался. Украв у знакомого телефон и 50 гривен (общая сумма ущерба едва превысила 900 гривен), он не успел их сбыть и был задержан полицейскими.

Несмотря на то, что изначально парню светило до трех лет лишения свободы, представитель Малиновского суда решил иначе. Александр Гарский присудил обвиняемому год условно, а также ознакомление с произведением "Детство. Отрочество. Юность" Льва Толстого. Помимо этого парню придется выучить наизусть "Строфы" Ивана Франко.

На такое решение судью сподвигло тяжелое детство подсудимого, которого в возрасте шести лет бросила мать, а отец не слишком много уделял внимания. Также у парня уже имеется свой ребенок (родился в 2019 году), и на это суд также обратил внимание.

"Телеграф" рассказывал, что ранее похожий приговор схлопотали еще двое воришек. Правда им от Александра Гарского достались произведения Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко.