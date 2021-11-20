В Украине судья вернул сдачу с полученной взятки: подробности

За полученную мзду служитель Фемиды отправится в тюрьму на пять лет

Окончательный приговор вынесли в Высшем антикоррупционном суде по делу судьи-взяточника из Раховского районного суда, что на Закарпатье. Служителя Фемиды, который додумался вернуть сдачу с полученных денег, осудили на пять лет.

Информацию передает ресурс "Закарпаття онлайн".

Известно, что осужденного зовут Иван Тулик. Он дважды попался на взятках — осенью 2018 года и весной 2019-го. За 10 тысяч гривен предприимчивый судья был готов завершить дело о взимании долгов в пользу заявителя.

Одна из "сделок" закончилась весьма необычным способом. Взятку судье передали не в гривнах, а в долларах — в размере четырех сотен. Иван Тулик пересчитал деньги по актуальному на тот момент курсу и вернул "дарителю" сдачу — 700 гривен.

Впрочем, подобная честность не растрогала суд, и взяточник все же отправился за решетку. Изначально в тюрьме он должен был провести 6 лет, при этом ему 3 года нельзя занимать должность судьи, а все его имущество конфискуется на благо государства.

Однако после пересмотра дела в апелляционной палате ВАКС Украины срок судьи-взяточника уменьшился до пяти лет. При этом остальные моменты приговора остались без изменений.

А пока на Закарпатье ловят судей за взятки, одесские представители Фемиды назначают подсудимым необычные наказания. Как рассказывал "Телеграф", незадачливому воришке из Одессы придется прочесть несколько произведений из классики литературы — по "назначению" от судьи.