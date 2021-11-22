Нардеп скрыл в декларациях имущество на 60 млн грн: о ком речь

Общую стоимость имущества оценили в 60 миллионов гривен.

Прокуроры САП вручили подозрение действующему народному депутату за недекларирование недвижимости на сумму около 60 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

По ее информации, народный избранник утаил информацию про:

13 квартир в Киеве;

8 парковочных мест;

2 дома в элитном коттедже близ столицы общей площадью около 2 тысячи квадратных метров;

27 земельные участки в Киевской области, общей площадью в 115 га;

Кроме того он незадекларировал другие "мелочи" вроде дачи, нежилые помещения, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования и доходы от продажи недвижимости.

Если вина нардепа будет доказана, то по статье о ложных данных в декларации (ч. 2 ст. 366-2) ему будет грозить наказание в виде штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (3,4 — 5,7 млн гривен), либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Издания Фокус и PavlovskyNews уже написали, что речь идет о нардепе от группы "Доверие" Сергее Шахове.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье судья получил взятку в размере 10 тысяч гривен, но понял, что "клиент" занес ему слишком много и додумался вернуть "сдачу". Впрочем, в суде такая "честность" ему особо не помогла.