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Нардеп скрыл в декларациях имущество на 60 млн грн: о ком речь

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Сергей Шахов
Сергей Шахов

Общую стоимость имущества оценили в 60 миллионов гривен.

Прокуроры САП вручили подозрение действующему народному депутату за недекларирование недвижимости на сумму около 60 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

По ее информации, народный избранник утаил информацию про:

  • 13 квартир в Киеве;
  • 8 парковочных мест;
  • 2 дома в элитном коттедже близ столицы общей площадью около 2 тысячи квадратных метров;
  • 27 земельные участки в Киевской области, общей площадью в 115 га;

Кроме того он незадекларировал другие "мелочи" вроде дачи, нежилые помещения, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования и доходы от продажи недвижимости.

Если вина нардепа будет доказана, то по статье о ложных данных в декларации (ч. 2 ст. 366-2) ему будет грозить наказание в виде штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (3,4 — 5,7 млн гривен), либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Издания Фокус и PavlovskyNews уже написали, что речь идет о нардепе от группы "Доверие" Сергее Шахове.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье судья получил взятку в размере 10 тысяч гривен, но понял, что "клиент" занес ему слишком много и додумался вернуть "сдачу". Впрочем, в суде такая "честность" ему особо не помогла.

Теги:
#САП #Декларации #Сергей Шахов
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