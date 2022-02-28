С 1-го марта в Киеве строго запрещено продавать алкоголь

Передвигаться по городу пешком в комендантский час строго запрещено

Виталий Кличко в свежем обращении к жителям столицы рассказал о текущей ситуации в Киеве.

Ситуация в городе следующая:

– Комендантский час начиная с сегодня, вводится с 20:00 до 07:00;

– транспорт останавливается с 19:00 до 08:00;

– магазины, аптеки работаю с 08:00 до 19:00;

– передвигаться пешком в комендантский час строго запрещено. Передвигаться можно только по спецпропускам военного образца, предыдущие пропуска больше не действуют;

– с завтрашнего дня строго запрещается продажа алкоголя;

– повышение цен на продукты, лекарство и товары первой необходимости – равнозначно мародерству;

– Европа отправляет гуманитарную помощь.

Ранее россияне из "Градов" обстреляли жилые кварталы Харькова. Ракеты прилетают на дороги, тротуары, попадают в строения и дома. На одном из видео можно увидеть, как мирные жители погибли вблизи одного из автоматов для выдачи воды.

Под удар оккупантов попадают и автомобили, которые в момент обстрела двигались по дороге. Отметим, что точное количество жертв пока неизвестно, но речь идет не об единичных смертях, а о большом числе погибших.