Колонну российских оккупантов под Киевом показали на спутниковых снимках

Издание BBC пишет, что подобные перемещения оккупантов могут свидетельствовать о новом наступлении на Киев

Компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки, показывающие передислокацию российской военной колонны под Киевом. Кадры сделаны в течение последних суток.

Снимки публикует CNN.

Исходя из этих кадров можно сделать вывод, что крупная российская военная колонна, которая ранее размещалась под Киевом, "в основном рассредоточена и передислоцирована".

Так, издание BBC отмечает, что исходя из данных Maxar, части колонны, которую в последний раз видели возле аэропорта "Антонов" к северо-западу от Киева (возле Гостомеля), теперь заняли позиции в близлежащих городах. Другие ее части находятся севернее, а артиллерия уже находится на огневых позициях.

"Есть опасения, что это может сигнализировать о новом наступлении на Киев", — отмечает издание.

Как сообщал "Телеграф" россия все чаще бьет по украинским городам издалека, армия рф стала чаще использовать бомбардировки, запуск ракет с авиации, передвижных ракетных установок. Такое изменение тактики отметили в США. Была также опубликована карта движения войск рф.