Колонну российских оккупантов под Киевом показали на спутниковых снимках
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Издание BBC пишет, что подобные перемещения оккупантов могут свидетельствовать о новом наступлении на Киев
Компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки, показывающие передислокацию российской военной колонны под Киевом. Кадры сделаны в течение последних суток.
Снимки публикует CNN.
Исходя из этих кадров можно сделать вывод, что крупная российская военная колонна, которая ранее размещалась под Киевом, "в основном рассредоточена и передислоцирована".
Так, издание BBC отмечает, что исходя из данных Maxar, части колонны, которую в последний раз видели возле аэропорта "Антонов" к северо-западу от Киева (возле Гостомеля), теперь заняли позиции в близлежащих городах. Другие ее части находятся севернее, а артиллерия уже находится на огневых позициях.
"Есть опасения, что это может сигнализировать о новом наступлении на Киев", — отмечает издание.
Как сообщал "Телеграф" россия все чаще бьет по украинским городам издалека, армия рф стала чаще использовать бомбардировки, запуск ракет с авиации, передвижных ракетных установок. Такое изменение тактики отметили в США. Была также опубликована карта движения войск рф.
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