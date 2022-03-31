В Киеве скандал вокруг известного ТРЦ: арендаторы не могут забрать собственный товар

ТРЦ Sky Mall отказывает в эвакуации товара, который принадлежит арендаторам магазинов

Руководство столичного торгово-развлекательного центра Sky Mall отказывается предоставить доступ к торговым точкам арендаторам магазинов, а также требует от них арендной оплаты за март 2022 года.

Об этом рассказали арендаторы ТРЦ изданию RAU.

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Известно, что еще 25 февраля охрана Sky Mall отказалась предоставить доступ представителям брендовых магазинов SOVA и LOVE YOU, а позже сотрудники ТРЦ и вовсе перестали выходить на связь. Арендаторы хотят эвакуировать твои товары в работающие магазины.

"Для вывоза товара у нас требовали уплатить полную аренду за март. Аренда одного из магазинов была оплачена, но нам отказали в вывозе товара из этого магазина, пока мы не произведем оплату за аренду за март и за второй магазин", – заявили представители брендов.

Кроме того, такая же ситуация сложилась и с Фокстрот, Novus.

"Не все понимают, что не работающие магазины – это не источник дохода", – удивляется операционный директор Novus Алексей Панасенко.

Прийти к согласию двух сторон на данный момент так и не удалось. Переговоры зашли в тупик.

Представители ТРЦ Sky Mall не ответили на запрос издания о комментарии.

Напомним, что 20 марта российскими оккупантами был совершен обстрел киевского ТРЦ Retroville, в результате которого погибли по меньшей мере 8 человек. Выгорел не только ТЦ, но и припаркованные поблизости автомобили.