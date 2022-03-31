У Києві скандал довкола відомого ТРЦ: орендарі не можуть забрати власний товар

ТРЦ Sky Mall відмовляє в евакуації товару, що належить орендарям магазинів

Керівництво столичного торгово-розважального центру Sky Mall відмовляється надати доступ до торгових точок орендарям магазинів, а також вимагає від них орендної оплати за березень 2022 року.

Про це розповіли орендарі ТРЦ виданню RAU.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Відомо, що ще 25 лютого охорона Sky Mall відмовилася надати доступ представникам брендових магазинів SOVA та LOVE YOU, а пізніше співробітники ТРЦ взагалі перестали виходити на зв’язок. Орендарі хочуть евакуювати твої товари до працюючих магазинів.

"Для вивезення товару у нас вимагали сплатити повну оренду за березень. Оренда одного з магазинів була оплачена, але нам відмовили у вивезенні товару з цього магазину, поки ми не здійснимо оплату за оренду за березень та за другий магазин", — заявили представники брендів.

Крім того, така сама ситуація склалася і з Фокстротом, Novus.

"Не всі мають розуміння, що не працюючі магазини – це не джерело доходу", — дивується операційний директор Novus Олексій Панасенко.

Дійти згоди двох сторін на цей момент так і не вдалося. Переговори зайшли в глухий кут.

Представники ТРЦ Sky Mall не відповіли на запит видання про коментарі.

Нагадаємо, що 20 березня російськими окупантами було здійснено обстріл київського ТРЦ Retroville, внаслідок якого загинули щонайменше 8 людей. Вигорів не лише ТЦ, а й припарковані поблизу автомобілі.