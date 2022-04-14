"Нет – российским топонимам": нардеп Пуртова предлагает переименовать улицу Московскую в Киеве

Такому названию не место ни в центре столицы, ни вообще на территории Украины

Народный депутат Анна Пуртова обратилась к киевскому городскому голове Виталию Кличко с просьбой принять меры, чтобы переименовать улицу Московскую в Печерском районе столицы в улицу Героев Украины.

После декоммунизации, проведенной в 2015 году, в Украине осталось немало топонимов, связанных с россией, хотя напрямую не связанных с Советским союзом. Как отмечает Пуртова, на фоне войны, развязанной россией, бесчеловечной жестокости оккупантов, убийств и пыток гражданских украинцев со стороны российских военных недопустимо, чтобы украинские улицы были названы в честь врага.

"Наличие в названиях украинских городов, в частности в столице Украины – городе Киеве, улицах, собственных названий и т.п., которые касаются страны-агрессора, не что иное, как сохранение памяти о тех вещах, которые у каждого украинца вызывают ненависть и глубокое возмущение", – говорится в обращении Пуртовой к Кличко. Поэтому она, по ее словам, предложила переименовать улицу Московскую – такому названию не место ни в центре столицы, ни вообще на территории Украины. Новое предложенное название – Героев Украины.

Пуртова отметила, что получила множество обращений от граждан по переименованию этой улицы, поскольку российская агрессия против Украины длится уже восемь лет. И после полномасштабного нападения врага такой шаг стал безотлагательным.

"Надеюсь, городская власть услышит меня и жителей Печерска. Нам не нужна Московская улица и вообще ничего московского. улицах. У нас есть свои герои и свои прекрасные названия, которыми нужно заменить всю "советщину" и "россиянку", которые еще кое-где остались на наших улицах. Москва отдает приказ своим нелюдям убивать наших родителей и детей — она заслуживает забвения, а не уважения", — прокомментировала нардеп свое обращение к городскому голове.

Депутат также призвала коллег провести ревизию топонимов на своих округах, чтобы улицы Украины были названы в честь достойных сыновей и дочерей своей страны и не оскверняли память тех, кто отстаивал независимость Украины и продолжает делать это сегодня.