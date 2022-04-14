"Ні – російським топонімам": нардепка Пуртова пропонує перейменувати вулицю Московську у Києві

Такій назві не місце ані в центрі столиці, ані взагалі на території України

Народна депутатка Анна Пуртова звернулась до київського міського голови Віталія Кличка з проханням вжити заходів, щоб перейменувати вулицю Московську в Печерському районі столиці на вулицю Героїв України.

Після декомунізації, проведеної в 2015 році, в Україні залишилось чимало топонімів, які пов'язані з росією, хоча напряму не пов'язані з Радянським союзом. Як зауважує Пуртова, на тлі війни, розв'язаної росією, нелюдської жорстокості окупантів, вбивств і катувань цивільних українців з боку російських військових, неприпустимо, щоб українські вулиці були названі на честь ворога.

"Наявність у назвах українських міст, зокрема у столиці України – місті Києві, вулиць, власних назв тощо, які стосуються країни-агресора, є нічим іншим, як збереженням пам'яті про ті речі, що у кожного українця викликають ненависть та глибоке обурення", – йдеться в зверненні Пуртової до Кличка. Саме тому вона, за її словами, запропонувала перейменувати вулицю Московську – такій назві не місце ані в центрі столиці, ані взагалі на території України. Нова запропонована назва – Героїв України.

Пуртова зауважила, що отримала безліч звернень від громадян щодо перейменування цієї вулиці, оскільки російська агресія проти України триває вже вісім років. І після повномасштабного нападу ворога такий крок став невідкладним.

"Сподіваюсь, міська влада почує мене та мешканців Печерська. Нам не потрібна Московська вулиця і взагалі нічого московського. У нас є свої герої та свої прекрасні назви, якими потрібно замінити всю ту "радянщину" та "російщину", що ще подекуди залишились на наших вулицях. Москва віддає наказ своїм нелюдям вбивати наших батьків та дітей – вона заслуговує на забуття, а не шанування", – прокоментувала нардепка своє звернення до міського голови.

Депутатка також закликала колег провесті ревізію топонімів на своїх округах, щоб вулиці України були названі на честь гідних синів та дочок своєї країни та не соромили пам'ять тих, хто відстоював незалежність України та продовжує робити це сьогодні.