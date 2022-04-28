Укр

Кладбище уничтоженных россиянами машин в Ирпене засняли на видео

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ирпень Новость обновлена 28 апреля 2022, 00:18
Ирпень

Оккупанты оставили после себя множество след из разрушений

Освобожденные от российской оккупации украинские города в Киевской области расчистили от остатков уничтоженной техники, однако далеко ее не вывезли. Так пользователи сети показали, как выглядит кладбище автомобилей, совсем недавно принадлежавших мирным жителей Ирпеня.

Соответствующее видео разлетелось по украинским телеграм-каналам.

Как видно на коротком ролике, из Ирпеня вывезли десятки единиц уничтоженных транспортных средств, на которых горожане пытались выбраться из города. Для части из них эта поездка стала последней, поскольку россияне не гнушались стрелять по автомобилям с мирными украинцами.

На кадрах видно, что часть из машин получила легкие повреждения, однако все же большая часть из них в настоящее время представляет обгоревшие остовы.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как выглядит расчищенная улица Вокзальная в Буче, где в начале вторжения произошли ожесточенные бои. Именно там была уничтожена большая колонна вражеской техники, которую оккупанты отправили на захват Киева, а фото сгоревших российских боевых машин после этого облетели весь мир.

Теги:
#Украина #Киевская область #Россия #Ирпень
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