Цвинтар знищених росіянами машин в Ірпені зняли на відео

Окупанти залишили по собі безліч слідів із руйнувань

Звільнені від російської окупації українські міста на Київщині розчистили від залишків знищеної техніки, проте її далеко не вивезли. Так користувачі мережі показали, як виглядає цвинтар автомобілів, які зовсім недавно належали мирним жителям Ірпеня.

Відповідне відео розлетілося українськими телеграм-каналами.

Як бачимо на короткому ролику, з Ірпеня вивезли десятки одиниць знищених транспортних засобів, на яких городяни намагалися вибратися з міста. Для частини з них ця поїздка стала останньою, оскільки росіяни не гребували стріляти по автомобілям з мирними українцями.

На кадрах видно, що частина з машин отримала легкі пошкодження, проте все ж таки більша частина з них в цей час представляє обгорілі корпуси.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як виглядає розчищена вулиця Вокзальна у Бучі, де на початку вторгнення сталися запеклі бої. Саме там було знищено велику колону ворожої техніки, яку окупанти відправили на захоплення Києва, а фото згорілих російських бойових машин після цього облетіли весь світ.