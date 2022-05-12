В Киеве мощный ураган повалил десятки деревьев и оборвал линии электропередач: эксклюзивные фото

Свет отсутствует в трех столичных районах

В четверг, 12 мая, Киев накрыло сильная непогода — ураган вырывал деревья и валил их на припаркованные неподалеку авто. Также были повреждены линии электропопередач, из-за чего в трех районах столицы может отсутствовать свет.

Последствия бушующего ненастье показал на фото корреспондент "Телеграфа".

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Судя по фото, ветер был такой силы, что вырывал деревья с корнями. Стволы деревьев падали на автомобили – нашему корреспонденту удалось сфотографировать пять поврежденных транспортных средств в одном из столичных районов. Предполагаем, что пострадавших машин может быть гораздо больше.

Тем временем в Киевской городской государственной администрации сообщили, что из-за непогоды и шквального ветра отключились высоковольтные линии, питающие 100 тысяч клиентов столицы в Оболонском, Подольском и Святошинском районах.

Впоследствии большинство пользователи удалось присоеденить к резервному источнику электроснабжения, а к моменту выхода новости без света оставались около 19 тысяч пользователей.

При этом киевлян просят помнить о правилах безопасности и не приближаться к оборванным проводам ближе, чем на 8 метров. К слову, обрывов электросетей в столице большое количество.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" сообщал, какой погоды следует ожидать украинцам в последний месяц весны — где будут идти проливные дожди, и в каких регионах температура ночью будет падать до минимума.