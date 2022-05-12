У Києві потужний буревій повалив десятки дерев та пообривав лінії електропередач: ексклюзивні фото

Світло відсутнє у трьох столичних районах

У четвер, 12 травня, Київ накрила сильна негода — буревій виривав дерева та валив їх на припарковані неподалік авто. Також було пошкоджено лінії електропопередач, через що у трьох районах столиці може бути відсутнє світло.

Наслідки вирування негоди показав на фото кореспондент "Телеграфу".

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Судячи з фото, вітер був такої сили, що виривав дерева з корінням. Стволи дерев падали на автомобілі — нашому кореспонденту вдалося сфотографувати п'ять пошкоджених транспортних засобів у одному зі столичних районів. Припускаємо, що постраждалих машин може бути значно більше.

Тим часом у Київській міській державній адміністрації повідомили, що через негоду та шквальний вітер відключились високовольтні лінії, які живлять 100 тисяч клієнтів столиці в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.

Згодом більшість користувачі вдалося приєднати до резервного джерела електропостачання, а на момент виходу новини без світла залишалися близько 19 тисяч користувачів.

При цьому киян просять пам'ятати про правила безпеки і не наближатися до обірваних дротів ближче, ніж на 8 метрів. До слова, обривів електромереж у столиці є велика кількість.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" повідомляв, якої погоди слід очікувати українцям в останній місяць весни — де йтимуть проливні дощі, і в яких регіонах температура вночі падатиме до мінімуму.