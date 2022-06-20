Черновецкого собираются судить: причиной стали заявления об ОРДЛО

Ему грозит до пяти лет лишения свободы

Бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому сообщили о подозрении за посягательство на территориальную целостность Украины. Все потому, что экс-глава столицы призвал признать границы "ДНР" и "ЛНР".

Об этом в понедельник, 20 июня, говорится в Facebook-аккаунте Офиса генерального прокурора.

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Отмечается, что на следующий день после начала войны в Украине бывший мэр Киева на своей странице в Facebook написал о возможности и даже необходимости признания границ незаконных образований на территории Украины — так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Эту публикацию Черновецкого лингвистическая экспертиза расценила как публичный призыв к изменению границ территории и государственной границы, а правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 110 УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Бывшему городскому голове Киева уже сообщено о подозрении, а досудебное расследование по указанному факту осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

Стоит отметить, что Офис генпрокурора не назвал имени и фамилии мэра Киева, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность. Однако пресс-служба ведомства опубликовала якобы размытое фото, с которого сразу становится понятно, что речь идет именно о Леониде Черновецком.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинскому политтехнологу, сотрудничавшему с главой "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком, правоохранители вручили подозрение в государственной измене.