Черновецького збираються судити: причиною стали заяви про ОРДЛО

Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі

Колишньому міському голові Києва Леоніду Черновецькому повідомили про підозру за посягання на територіальну цілісність України. Все тому, що ексочільник столиці закликав визнати кордони "ДНР" та "ЛНР".

Про це у понеділок, 20 червня, йдеться у Facebook-акаунті Офісу генерального прокурора.

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Зазначається, що наступного дня після початку війни в Україні колишній мер Києва на власній сторінці у Facebook написав про можливість й навіть необхідність визнання кордонів незаконних утворень на території України — так званих "ДНР" та "ЛНР".

Цю публікацію Черновецького лінгвістична експертиза розцінила як публічний заклик до зміни меж території та державного кордону України, а правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 110 КК України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.

Колишньому міському голові Києва вже повідомлено про підозру, а досудове розслідування за вказаним фактом здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

Варто зазначити, що Офіс генпрокурора не назвав імені та прізвища мера Києва, якому підозрюють у посяганні на територіальну цілісність, натомість пресслужба відомства опублікувала нібито розмите фото, з якого одразу стає зрозуміло, що мова йде саме про Леоніда Черновецького.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українському політтехнологу, який співпрацював із головою "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком, правоохоронці вручили підозру у державній зраді.