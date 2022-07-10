Ждала прихода путина? В Киеве торговку на улице облили краской (видео)

Судя по всему, "русский мир" в столице таки не пройдет

В воскресенье, 10 июля, в Киеве на территории жилмассива "Отрадный" произошла уличная потасовка между несколькими гражданами. Женщина, которой досталась больше всего, по утверждениям очевидцев, оказалась любительницей диктатора путина и россии в целом. Перед дракой она якобы заявила, что скоро в столицу придут россияне и наконец-то наведут порядок.

Впрочем, как сообщает Telegram-канал "Труха Украина", подобное предложение не понравилось местным жителям. Как и отношение женщины к детям, которые рядом продавали всякие безделушки, чтобы собрать деньги на нужды украинской армии.

Сообщается, что перед тем, как ощутить на себе гнев прохожих, торговка якобы разгромила детский лоток, в котором и находились вещи на продажу. Свои действия она объясняла тем, что на этом месте обычно сама торгует свежей зеленью.

Как можно увидеть на записи, представители соседних магазинчиков не согласились с ее соседством и быстро расправились с любительницей путина. Сначала ей подпортили товар, а после и саму облили с ног до головы краской. Судя по реакции очевидцев, все были довольны подобной реакцией на фанатку путина.

Однако стоит подчеркнуть, что всей картины происходящего неизвестно, как и нет толком информации о начале конфликта. Впрочем, если все действительно так, как описывает первоисточник, это дает надежду на то, что "русскому миру" действительно нечего делать в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о неприятном инциденте на юге страны, когда хамовитый посетитель требовал у продавца говорить с ним на русском языке, объясняя это тем, что они находятся "не в Украине, а в Одессе". Впрочем, награда, как водится, нашла своего владельца.