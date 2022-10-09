В Киеве слышали взрыв: что это было

Сообщается о работах по разминированию

В воскресенье, 9 октября, во время масштабной воздушной тревоги, которая распространилась практически на всю территорию Украины в Киеве был слышен взрыв.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", взрыв был слышен в районе Оболони, а в местных телеграм-каналах сообщили, что он также был слышен в Святошинском районе. При этом он был достаточно сильным, чтобы в домах задрожали окна.

Тем временем по сети разлетелось изображение якобы дыма, поднимающегося над местом взрыва, однако подтверждений этому не поступало.

В телеграм-канале КГГА официально сообщили, что взрыв, который слышали киевляне, на самом деле является результатом работы саперов в районе Пуща-Водицы, что объясняет то, что его слышали и в Ирпене.

Между тем начали появляться сообщения о том, что над Киевом якобы заметили ракету, однако в настоящее время подтверждения этих слухов нет. Также не поступало информации и о запусках ракет, из-за чего появилась версия, что характерный звук — это украинская авиация. Примечательно, что в Киеве 9 октября наблюдается облачная погода.

Напомним, в последние дни оккупанты с особым усердием обстреливают Запорожье. В ночь на 9 октября враг выпустил по Днепровскому району больше десятка ракет, из-за чего пострадали десятки жилых домов и частично рухнула одна многоэтажка, — погибло 12 человек, еще около 50 пострадали.