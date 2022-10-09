У Києві чули вибух: що це було

Повідомляється про роботи з розмінування

У неділю, 9 жовтня, під час масштабної повітряної тривоги, яка поширилася практично на всю територію України, у Києві було чутно вибух.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфа", вибух було чутно в районі Оболоні, а у місцевих телеграм-каналах повідомили, що він також був чутний у Святошинському районі. При цьому він був досить сильним, щоб у будинках затремтіли вікна.

Тим часом через мережу розлетілося зображення нібито диму, що піднімається над місцем вибуху, проте підтверджень цьому не надходило.

У телеграм-каналі КМДА офіційно повідомили, що вибух, який чули кияни, насправді є результатом роботи саперів у районі Пуща-Водиці, що пояснює те, що його чули і в Ірпені.

Тим часом почали з’являтися повідомлення про те, що над Києвом нібито помітили ракету, проте наразі підтвердження цих чуток немає. Також не надходило інформації про запуски ракет, через що з’явилася версія, що характерний звук — це українська авіація. У Києві 9 жовтня спостерігається хмарна погода.

Нагадаємо, останніми днями окупанти з особливою старанністю обстрілюють Запоріжжя. У ніч на 9 жовтня ворог випустив Дніпровським районом більше десятка ракет, через що постраждали десятки житлових будинків і частково впала одна багатоповерхівка, — загинуло 12 людей, ще близько 50 постраждали.