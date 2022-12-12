В киевском метро произошла трагедия — скончался человек

Мужчину пытались спасти полицейские и медики

На перроне станции метро "Харьковская" в понедельник, 12 декабря, обнаружили тело мужчины. Как сообщают в социальных сетях, тело лежало почти у края платформы, возле ограничительной белой линии. Его накрыли черным пакетом и перекрыли доступ предупредительной лентой, натянутой на штативы из метрополитена. Люди, ожидавшие поезд, обходили тело, но стояли рядом.

Как рассказали "Телеграфу" в полиции Киевского метрополитена, человеку стало плохо в подземке.

"Сегодня утром человеку стало плохо на станции метро "Харьковская". Мужчине была оказана вся необходимая медицинская помощь правоохранителями и работниками СМП, но спасти, к сожалению, не удалось. На вид мужчине 55-60 лет", — рассказали нам в полиции.

Причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в одном из столичных туалетов группа молодых людей напала на двух девушек и ограбила их. Инцидент, получивший огласку в сети, произошел на территории жилого комплекса Новопечерские Липки.

Также напомним, что в начале месяца на одной из центральных улиц Киева произошла масштабная авария с участием пяти автомобилей. В результате ДТП столкнулись BMW, Jeep, Lexus и еще два т.с., марки которых установить не удалось.