Укр

Коронавирус и война отдыхают: самые частые причины смерти в Украине

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
Читати українською
Автор
99
Смерти в результате ДТП Новость обновлена 04 ноября 2021, 17:40
Смерти в результате ДТП

Денис Монастырский заявил, что ведомство активно работает над тем, чтобы украинцы реже умирали в результате различных происшествий

Пока в Украине активно обсуждают, жизни скольких людей уносит пандемия коронавируса, в Министерстве внутренних дел рассказали, что еще становилось причиной смерти жителей нашей страны.

Об этом он заявил на форуме "Украина 30".

Так, по словам главы МВД Дениса Монастырского, в 2020 году в результате различных происшествий погибли 7814 человек. В частности, 3554 из них погибли на дорогах, 1728 – от пожаров, 1201 человек погибли на воде и еще, 1331 – от насильственной смерти.

Монастырский уверен, что сейчас главная задача – снизить эту цифру. По его словам, показателем эффективности работы органов, которые обеспечивают безопасность в стране, будет снижение количества смертей на дорогах, смертей от пожаров и от насильственных преступлений.

Напомним, на Амурском мосту в Днепре в среду, 3 ноября, произошло ДТП при участии маршрутного такси. Водитель транспортного средства не справился с управлением, автобус с пассажирами в салоне стало вести по дороге, и он дважды влетел в отбойник. В аварии пострадали водитель и один из пассажиров, которые получили помощь на месте происшествия

Теги:
#Пожар #ДТП #МВД #Смертность
Марина Лазебная
Политика
В «Слуге народа» анонсируют отставку еще одного министра
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Марина Лазебная
В «Слуге народа» анонсируют отставку еще одного министра
Дата публикации
Категория
Новоиспеченные министры - Резников, Верещук, Рябикин и Свириденко
Рада махом обновила состав Кабмина: какие в Украине новые министры
Дата публикации
Категория
Будут ли украинцы платит больше из-за разборок за белорусскую электроэнергию?
Государство и Ахметов вступили в схватку из-за электроэнергии - пострадают ли украинцы?
Дата публикации
Категория
Гео Лерос
Гео Лерос жестом оскорбил Зеленского и Ермака (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Максим Галкин
Максим Галкин загремел в "черный список" Минкульта Украины