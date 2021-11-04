Коронавирус и война отдыхают: самые частые причины смерти в Украине

Денис Монастырский заявил, что ведомство активно работает над тем, чтобы украинцы реже умирали в результате различных происшествий

Пока в Украине активно обсуждают, жизни скольких людей уносит пандемия коронавируса, в Министерстве внутренних дел рассказали, что еще становилось причиной смерти жителей нашей страны.

Об этом он заявил на форуме "Украина 30".

Так, по словам главы МВД Дениса Монастырского, в 2020 году в результате различных происшествий погибли 7814 человек. В частности, 3554 из них погибли на дорогах, 1728 – от пожаров, 1201 человек погибли на воде и еще, 1331 – от насильственной смерти.

Монастырский уверен, что сейчас главная задача – снизить эту цифру. По его словам, показателем эффективности работы органов, которые обеспечивают безопасность в стране, будет снижение количества смертей на дорогах, смертей от пожаров и от насильственных преступлений.

Напомним, на Амурском мосту в Днепре в среду, 3 ноября, произошло ДТП при участии маршрутного такси. Водитель транспортного средства не справился с управлением, автобус с пассажирами в салоне стало вести по дороге, и он дважды влетел в отбойник. В аварии пострадали водитель и один из пассажиров, которые получили помощь на месте происшествия