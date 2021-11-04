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Коронавірус та війна відпочивають: найчастіші причини смерті в Україні

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Смерті внаслідок ДТП Новина оновлена 04 листопада 2021, 17:40
Смерті внаслідок ДТП

Денис Монастирський заявив, що відомство активно працює над тим, щоб українці рідше вмирали внаслідок різних пригод

Поки в Україні активно обговорюють, життя скількох людей забирає пандемія коронавірусу, у Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що ще ставало причиною смерті жителів нашої країни.

Про це він заявив на форумі "Україна 30".

Так, за словами глави МВС Дениса Монастирського, у 2020 році внаслідок різних пригод загинули 7814 людей. Зокрема, 3554 з них загинули на дорогах, 1728 – від пожеж, 1201 загинули на воді та ще, 1331 – від насильницької смерті.

Монастирський упевнений, що зараз головне завдання – зменшити цю цифру. За його словами, показником ефективності роботи органів, які забезпечують безпеку в країні, буде зниження кількості смертей на дорогах, смертей від пожеж та насильницьких злочинів.

Нагадаємо, на Амурському мості у Дніпрі в середу, 3 листопада, сталася ДТП за участю маршрутного таксі. Водій транспортного засобу не впорався з керуванням, автобус із пасажирами в салоні стало вести дорогою, і він двічі влетів у відбійник. В аварії постраждали водій та один із пасажирів, які отримали допомогу на місці події

Теги:
#Пожежа #ДТП #МВС #Смертність
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